Москва, , 18:49 — REGNUM Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов уверен, что московский футбольный клуб «Локомотив» сохранит место в Мир Российской Премьер-лиге по итогам сезона 2022/23.

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«Игроков в команде квалифицированных достаточно, просто они все разношерстно готовы. Кто-то недостаточно выкладывается, кто-то физически не готов, кто-то растерян. Надо всех под общий знаменатель подвести и тогда команда выстрелит после перерыва. Если все будет грамотно сделано, то я не сомневаюсь, что «Локомотив» займет где-то девятое место», — заявил экс-футболист.

После 16 сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Локомотив», одержав лишь три победы и набрав 13 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. В 17-м туре «железнодорожники» сыграют со «Спартаком». Встреча пройдет 12 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».