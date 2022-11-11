Москва, , 18:52 — REGNUM Банк России установил на 12–14 ноября официальный курс доллара на уровне 61,218 рубля, курс евро — на уровне 61,542 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, курс доллара понижен на 1 рубль 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем, а курс евро повышен на 54 копейки.

На Московской бирже курс рубля по отношению к двум валютам также завершает неделю разнонаправленно. На текущий момент доллар торгуется на уровне 60,18 рубля, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В свою очередь евро подорожал на 64 копейки — до 61,98 рубля.

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