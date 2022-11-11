Оттава, , 20:11 — REGNUM Высокоскоростной спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска в ближайшее время начнёт функционировать в отдалённых канадских посёлках. Карта покрытия Starlink предполагает, что все три северные территории страны получат доступ к интернету в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает канадское информационное агентство CBC.

Интернет ИА REGNUM

Для некоторых жителей северной части Канады сервис Starlink уже стал доступен. Первые приобретатели спутникового интернета сообщили, что их девайсы уже начали принимать сигнал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что интернет SpaceX Starlink теперь работает в Антарктиде на американской антарктической станции Мак-Мердо. Интернет стал доступен для исследователей континента.

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