Новая Каховка, Херсонская область, , 18:35 — REGNUM Ряд жилых домов в пригороде Новой Каховки (Херсонская область) попал под обстрел бандеровских боевиков вечером 11 ноября, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсонской области».

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Власти Новой Каховки сообщили, что бандеровцы нанесли удар по пригороду, разрушены жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель городской администрации рассказал, что ВСУ усилили атаки на жилой сектор Новой Каховки. Вражеские ракеты также летят в сторону Каховской ГЭС.

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