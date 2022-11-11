Новая Каховка, Херсонская область, 11 ноября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Ряд жилых домов в пригороде Новой Каховки (Херсонская область) попал под обстрел бандеровских боевиков вечером 11 ноября, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсонской области».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Власти Новой Каховки сообщили, что бандеровцы нанесли удар по пригороду, разрушены жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель городской администрации рассказал, что ВСУ усилили атаки на жилой сектор Новой Каховки. Вражеские ракеты также летят в сторону Каховской ГЭС.