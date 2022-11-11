Москва, , 18:27 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») считает излишним дополнительный запрет на пропаганду ЛГБТ для видеоигр.

Компьютерная игра

«Объясню, почему считаю бессмысленной инициативу коллег, внезапно решивших порегулировать игровую индустрию. Ответственность за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх уже заложена в формулировке «распространение информации» в ст. 6.21 законопроекта, который прошел первое чтение. Выносить это еще раз отдельной поправкой нет никакой нужды — значит это или невнимательность, или пятничный пиар», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

При этом парламентарий согласен с тем, что действующие нормы вполне защищают подростков от контента со сценами жестокости и насилия.

«Что касается «жестокости и насилия», которые в этой инициативе оказались неотделимы от пропаганды ЛГБТ. Действительно, существующее регулирование слабо защищает несовершеннолетних покупателей видеоигр от подобного контента. Возрастная маркировка, которую используют зарубежные издатели, не совпадает с нормами, принятыми у нас», — констатировал депутат.

Однако, по его убеждению, в этой связи необходим более взвешенный подход, который учтет проблемы с распространением игр, и в то же время не поставит крест на развитии всей отрасли.

«Простой пример: в феврале на мировые рынки выходит игра Atomic Heart от российской студии Mundfish — и, судя по всему, она окажется на уровне мировых хитов. Будут ли в ней жестокость и насилие? Да, ведь в жанре компьютерных «стрелялок» это исторически сложившаяся норма. По логике авторов инициативы, долгожданный релиз нужно запрещать. Как это отразится на рынке, спрогнозировать несложно: геймеры игру всё равно скачают, перспективная российская компания недосчитается прибыли, да еще и штраф получит», — рассуждает Горелкин.

По его мнению, видеоигры нужно не запрещать, а замещать.

«Развивать индустрию, готовить профессионалов, которые принесут в российский геймдев новые идеи, стандарты и решения. Думаю, что таким инициативам и рынок, и геймеры будут рады гораздо больше», — резюмировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, запретить демонстрацию актов насилия и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений предложила депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова.

Поправки предлагается обсудить ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Госдума в первом чтении 27 октября единогласно приняла пакет законопроектов о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

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