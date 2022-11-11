В Госдуме вступились за индустрию производства «жестких» игр
Москва, 11 ноября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») считает излишним дополнительный запрет на пропаганду ЛГБТ для видеоигр.
«Объясню, почему считаю бессмысленной инициативу коллег, внезапно решивших порегулировать игровую индустрию. Ответственность за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх уже заложена в формулировке «распространение информации» в ст. 6.21 законопроекта, который прошел первое чтение. Выносить это еще раз отдельной поправкой нет никакой нужды — значит это или невнимательность, или пятничный пиар», — отметил Горелкин в телеграм-канале.
При этом парламентарий согласен с тем, что действующие нормы вполне защищают подростков от контента со сценами жестокости и насилия.
«Что касается «жестокости и насилия», которые в этой инициативе оказались неотделимы от пропаганды ЛГБТ. Действительно, существующее регулирование слабо защищает несовершеннолетних покупателей видеоигр от подобного контента. Возрастная маркировка, которую используют зарубежные издатели, не совпадает с нормами, принятыми у нас», — констатировал депутат.
Однако, по его убеждению, в этой связи необходим более взвешенный подход, который учтет проблемы с распространением игр, и в то же время не поставит крест на развитии всей отрасли.
«Простой пример: в феврале на мировые рынки выходит игра Atomic Heart от российской студии Mundfish — и, судя по всему, она окажется на уровне мировых хитов. Будут ли в ней жестокость и насилие? Да, ведь в жанре компьютерных «стрелялок» это исторически сложившаяся норма. По логике авторов инициативы, долгожданный релиз нужно запрещать. Как это отразится на рынке, спрогнозировать несложно: геймеры игру всё равно скачают, перспективная российская компания недосчитается прибыли, да еще и штраф получит», — рассуждает Горелкин.
По его мнению, видеоигры нужно не запрещать, а замещать.
«Развивать индустрию, готовить профессионалов, которые принесут в российский геймдев новые идеи, стандарты и решения. Думаю, что таким инициативам и рынок, и геймеры будут рады гораздо больше», — резюмировал он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, запретить демонстрацию актов насилия и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений предложила депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова.
Поправки предлагается обсудить ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.
Госдума в первом чтении 27 октября единогласно приняла пакет законопроектов о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.