Тюмень, , 19:15 — REGNUM В Тюмени на протяжении двух дней, 10 и 11 ноября, в зону специальной военной операции отправлялись поезда с мобилизованными, которые прошли подготовку и боевое слаживание на местном полигоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Тюменский губернатор: «Область — ваш надёжный тыл!» Информационный центр правительства Тюменской области

Более 80 лет назад на тюменском вокзале было так же людно. Мужчины отправлялись на фронты Великой Отечественной войны. Улыбки мужчин, женские слёзы, которые невольно катятся по щекам, детские напутствия: «Папа, возвращайся домой! Мы тебя ждём!»

Тюменцы провожают бойцов в зону СВО Информационный центр правительства Тюменской области

«Только вперёд, ни шагу назад. Команда у нас боевая! Все мужики — с головой, особенно мой взвод», — с задором говорит молодой житель Тюмени.

«Своих детишек едем защищать, Родину свою», — поясняет другой сибиряк с сыном на руках.

Тюмень провожает бойцов Информационный центр правительства Тюменской области

Поддержать тюменцев пришли родные и близкие, серебряные волонтёры и кадеты «Юнармии» передали командирам письма со словами поддержки.

Эти письма согреют душу Информационный центр правительства Тюменской области

Бойцы, что сейчас отстаивают рубежи России на специальной военной операции, часто признают, как согревают их сердца и души письма из дома, простые, написанные от руки, с детскими рисунками.

Из письма солдату тюменки Елены Жуковой: «Дорогой мой человек, раз уж выпало тебе быть на войне, то постарайся уцелеть, сбереги себя. Вы — наш золотой запас. Я уверена, что все будет хорошо, так как вы есть у нас, а мы есть у вас. А за нами, ребята, Россия».

Тюменцев провожали семьями Информационный центр правительства Тюменской области

«Вся Тюменская область — ваш надежный тыл», — с такими словами обратился к военнослужащим глава региона Александр Моор.

Мобилизованные тюменцы Информационный центр правительства Тюменской области

«Дети верят в вас и гордятся вами. Люди старшего поколения молятся за вас. Молят Бога, чтобы он дал вам верных товарищей по оружию, потому что только вместе вы сможете пройти испытания, которые выпали на вашу долю. Удачи вам. Нас ждет только Победа!», — напутствовал Александр Моор.

Напомним, тюменские военнослужащие получают памятные монеты перед отправкой на фронт. Они даются в символический долг.

«Есть неизменное правило — если человек берёт что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть. На аверсе памятной монеты есть надпись «Вернись домой с победой!» Это послание всем нашим защитникам, отправляющимся на фронт», — пояснил смысл акции тюменский губернатор.

«У нас отличная команда, боевое слаживание прошли отлично. Инструкторы у нас были очень хорошие, делились своим боевым опытом», — рассказывает тюменец, которого провожали родные.

Со слезами на глазах Информационный центр правительства Тюменской области

«Обеспечили всем. Всё в порядке. Даже слишком много. Сапоги, одна форма, другая форма. Всё есть, всё в достатке», — уверяют мобилизованные из Тюмени.

На днях тюменские общественники доставили очередную партию груза для мобилизованных. Бойцам передали зимние спальники, термобелье, генераторы, сварочный аппарат, строительные материалы, топоры, термосы, фонарики, рации, тепловизоры, коптеры, аккумуляторы, походные печи и бани. Часть вещей куплена на средства областного бюджета, часть — за счёт благотворителей.

Бойцы с улыбками зашли в вагоны, с верой в надёжный тыл, плечо товарищеской помощи и в Победу, которая будет за нами.