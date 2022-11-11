Москва, , 18:36 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на предстоящие выходные дни из-за сильного ветра. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение будет действовать с 9:00 субботы, 12 ноября, до 9:00 понедельника, 14 ноября. В указанный период прогнозируется сильный ветер, местами порывы до 20 метров в секунду.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в Москве в субботу, 12 ноября, может подняться до +10…+12 °C, что станет рекордным показателем для этого дня за всю историю наблюдений. Между тем уже к вечеру воскресенья ожидается резкое понижение температуры.

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