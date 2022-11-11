Кострома, 11 ноября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В крупнейшем свинокомплексе Костромской области — АО «Шувалово» сняли карантин по африканской чуме свиней, из-за которой в 2022 году в регионе уничтожили более 6 тысяч животных. Об этом сообщает администрация региона. Со следующей недели предприятие возобновит работу и отгрузку продукции — кормов, мяса и колбасы.

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Напомним, первые случаи заражения африканской чумой в области выявили 18 июля. В этот день на территориях охотничьих угодий Галичского и Костромского районов были найдены мёртвые кабаны. Затем заболевание распространилось по частным хозяйствам и проникло на одну из трёх площадок свинокомплекса.

Методов лечения африканской чумы свиней науке не известно. Единственный способ борьбы с болезнью — уничтожение заражённого поголовья. Для человека это заболевание не опасно.