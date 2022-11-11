Самарканд, Узбекистан, 11 ноября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. К переговорам призвали Россию и Киев венгерский премьер-министр Виктор Орбан и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, заявил 11 ноября пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши в интервью MTI.

Kresy.p Национализм в б. УССР

Он рассказал о встрече, которую Орбан в городе Самарканде (Узбекистан) провёл сегодня с Эрдоганом. Оба политика выразили мнение, «что прекращение огня, переговоры [России и Киева] и мир необходимы как можно скорее».

Оба политика заявили, что ситуация на территории б. УССР должна быть урегулирована мирным путём. Содействовать этому должны и лидеры других стран, говорят Орбан и Эрдоган.