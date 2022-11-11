Стокгольм, 11 ноября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Шведская горнодобывающая компания LKAB, осуществляющая добычу железной руды на севере страны, инвестирует 500 млн шведских крон (около 2,9 млрд рублей — прим. ИА REGNUM) в судно-погрузчик для норвежского порта Нарвик. Об этом сообщает High North News.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Железная руда с рудников LKAB перевозится грузовыми поездами в порты Лулео в Швеции и Нарвик в Норвегии. По данным LKAB, порты являются важными узлами в логистической цепочке, и через них ежегодно перевозится несколько миллионов тонн железорудной продукции клиентам по всему миру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно-погрузчик, который функционирует сегодня, было построено в 1977 году. Новое судно возведут к лету 2024 года.

«Мы получим новый судовой погрузчик, который повысит надежность доставки и поспособствует повышению безопасности на рабочем месте с улучшением условий труда для наших сотрудников <…> Инвестиции чрезвычайно важны для будущего порта», — сказал старший менеджер проекта LKAB в Нарвике Харальд Стрёмснес.