Москва, , 18:20 — REGNUM Российские артисты смогут долго гастролировать в зарубежных странах, поскольку там имеются поклонники их творчества. Об этом Иосиф Пригожин заявил РИА Новости.

Иосиф Пригожин Yv3010

«Запретный плод всегда сладок, поэтому у них есть успех за границей. Поверьте, в странах Европы, Азии, в США достаточно русскоязычных для аншлагов», — сказал Пригожин. Продюсер также добавил, что никаких предпосылок для проблем с аудиторией за рубежом у российских артистов пока нет.

Ранее дирижер возрожденного Государственного Кремлевского оркестра Константин Чудовский рассказал об отношении к российским артистам за рубежом. По словам музыканта, отношение иностранцев к российским артистам и в целом культуре очень трепетное.

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