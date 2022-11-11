Пермь, , 18:17 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении экс-директора Управления капитального строительства Пермского края. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Приговор суда Прокуратура Калужской области

Установлено, что в 2017 году Управление капстроительства заключила договор с компанией по возведению детской поликлиники в Кировском районе города. В рамках контракта подрядчик должен был построить поликлинику и осуществить поставку оборудования.

На основании актов о приемке выполненных работ, который был подписан экс-главой Управления капстроительства, подрядчику из краевого бюджета перечислили свыше 116 млн рублей. Между тем, на практике работы не были выполнены в полном объёме. Ущерб составил более 29 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела в целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест в размере свыше 23 млн рублей.

Бывший директор Управления капитального строительства Пермского края приговорён к одному году и десяти месяцам исправительных работ с удержанием 15% в доход государства. Кроме того, ему запрещено занимать определённые должности в течение двух с половиной лет. Приговор суда не вступил в законную силу.

Стоит отметить, что дело о строительстве детской поликлиники ранее суд рассматривал и выносил приговор. Однако вердикт не устроил гособвинение. Приговор оказался мягким. В марте 2022 года Ленинский суд назначил фигуранту 400 часов обязательных работ, но за истечением срока давности освободил от наказания. Позднее дело направили на новое рассмотрение.

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