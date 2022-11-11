Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Регламентные технические работы в Росреестре сказались на сделках с недвижимостью в Санкт-Петербурге и по всей стране, на это жалуются как продавцы и покупатели, так и риелторы и нотариусы, сообщает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Rakoon Росреестр

Сообщение о том, что в настоящее время Росреестр проводит плановые регламентные технические работы появилось на сайте ведомства 10 ноября.

«В этой связи сроки предоставления государственных услуг могут быть увеличены», — предупредили в ведомстве и добавили, что работы по повышению качества сервисов Росреестра ведутся в интересах пользователей. Поэтому в случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону: 8 (800) 100-34-34 или через форму обращений граждан на сайт.

Однако судя по комментариям разгневанных участников сделок, проблемы в федеральном органе исполнительной власти начались еще в 20-х числах октября. А указанный телефон — справочная служба, которая помочь решить возникшие проблемы не в силах.

«Давайте серьезно уже, работы далеко не плановые, во-первых, работы длятся с 3.11, а не 10.11 начались. во-вторых! Одни люди не могут получить деньги, другие не могут заехать в свое купленное жилье! Если вы не можете справится со своей базой или у вас постоянно лагает ПО найдите альтернативу чтобы не страдали люди!», — посоветовала пользовательница сети с ником Kseniya Poltavskaya.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в Росреестр, однако оперативно получить ответ к моменту публикации не удалось.