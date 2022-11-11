София, 11 ноября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Правительство Болгарии отозвало специальный доступ директора Главного управления гражданской авиации страны Христо Штерионова к государственной тайне. Об этом 11 ноября сообщает софийская газета «Факты».

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Эта мера не связана с профессиональной деятельностью Штерионова. Отмечается, что в соответствующих структурах будет проведена кардинальная реорганизация, требующая изменения секретных кодов и позывных пилотов и представителей наземных служб.

Ранее министр транспорта Болгарии Христо Алексиев заявил, что никаких кадровых перестановок в системе гражданской авиации страны не предвидится.