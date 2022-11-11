Оренбург, 11 ноября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Оренбурге суд вынес приговор по делу о незаконном получении субсидий в общей сумме 1,9 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Фигурантом уголовного дела стал бывший учредитель и директор сельскохозяйственных предприятий Оренбургской области. Он признан виновным в мошенничестве. В 2012–2014 годы он предоставлял в минсельхоз фальшивые документы о приобретении на кредитные средства сельскохозяйственного сырья. Злоумышленник незаконно получил субсидии в общей сложности в размере 1,9 млн рублей на погашение процентов по кредитам.

Экс-директор сельхозпредприятий приговорён к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях в течение трёх лет. Приговор суда в законную силу не вступил.