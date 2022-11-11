Брянск, 11 ноября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Мемориальные доски в память о выпускниках, погибших в ходе специальной военной операции, торжественно открыли 11 ноября в двух учебных заведениях Фокинского района Брянска, сообщает пресс-служба городской администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

На фасаде школе №40 отныне увековечено имя капитана Андрея Афонина. После окончания учебного заведения он поступил на топографическое отделение Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Андрей Афонин трагически погиб 24 февраля, выполняя боевое задание в Сумской области. Ему было 37 лет.

Выпускник школы №51, Николай Филиппов, затем окончил Московский государственный университет путей сообщения. После вуза служил в региональном пограничном управлении ФСБ. В мае 2022 года 29-летний прапорщик предотвратил продвижение врага в наши тыловые районы ценой своей жизни.

Андрей Афонин награждён орденом Мужества (посмертно), Николай Филиппов посмертно удостоен медалью «За отличие в охране государственной границы».