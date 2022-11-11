Москва, , 17:54 — REGNUM Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева опубликовала в своем телеграм-канале данные о планах российских регионов потратить миллионы на организацию банкетов и фуршетов для чиновников и призвала сократить подобные расходы не только для чиновников, но и для депутатов Госдумы.

Сардана Авксентьева Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Как ваши дела, вы сегодня обедали? За свой счет, я полагаю? А вот многим чиновникам за еду платить не надо. Вы платите, из своих налогов. Итак, представляю вам пятничный гастрономический обзор. Это только свежее, глубоко не копала. Знаю, что почти все региональные правительства заказывают подобные банкеты», — пояснила депутат.

Так, со ссылкой на ЕИС Закупки она сообщает, что республика Алтай заключает контракт на банкетное обслуживание официальных делегаций.

«Подавать будут тарталетки с икрой, ассорти Алтайских деликатесов, блюда из конины и баранины и многое другое. Всего-то миллион рублей. Управление делами главы республики Башкортостан тоже проголодалось. Чего желаете? Гуся, запеченного с черносливом или индейку, запеченную с апельсином? Или бешбармак? А может канапе с клубникой и моцареллой? Все есть, сумма около 3 млн рублей», — отметила Авксентьва.

Также парламентарий упомянула Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутскую область и Хабаровский край.

«Самое загадочное — зачем тратить в наши непростые времена 39 млн рублей на проведение фуршетов на Кольской АЭС. Там и водка класса «люкс», и соленья из погребка, и виски купажированный, и ризотто, и семга «де-Пуассо», и фруктовая тарелка. Ага, на Кольской АЭС. И знаете, как мотивируется такая закупка? Ужины-обеды нужны для официальных делегаций российских и иностранных компаний, прибывших на переговоры для установления и поддержания делового сотрудничества с Кольской АЭС», — добавила депутат.

«Давайте уже сократим представительские расходы и перестанем кормить чиновников и делегации за счет бюджета. Да, депутатов Госдумы тоже. Зачем сейчас банкеты и фуршеты?», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отказ от новогодних корпоративов.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин предложил обсудить отказ от новогодних корпоративов