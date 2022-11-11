Токио, , 18:24 — REGNUM Автор манги Magical Girl Site Кентаро Сато обвинил Илона Маска в нарушении авторских прав и потребовал выплатить ему в качестве компенсации $1 млрд. Об этом 11 ноября сообщает портал Kotaku.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«Илон Маск, новый генеральный директор Twitter, разместил моё изображение в Twitter без разрешения, поэтому, пожалуйста, выплатите мне 1 миллиард в качестве платы за использование. В долларах», — такими словами Сато сопроводил репост публикации Маска.

Для справки. В своём посте Маск разместил коллаж, на котором, помимо прочего, изображена плачущая героиня манги Magical Girl Site Ая Асагири. Сюжет коллажа заключается в том, что девушка просит героя мемов Yes Chad включить сервис Google Maps.

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