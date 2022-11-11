Астрахань, , 17:50 — REGNUM Ангелина Радченко уволена с поста генерального директора телеканала «Астрахань-24» после поста с сомнительными высказываниями в адрес жителей соседней Республики Калмыкия. Об этом сообщается 11 ноября на сайте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.

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«Данные высказывания на межнациональную тему даже в частном порядке, в закрытом личном аккаунте являются неприемлемыми», — прокомментировал ситуацию первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Роман Ядыкин.

Он добавил, что Радченко принесла извинения в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

«Также сообщаем, что Ангелина Радченко уволена с поста генерального директора телеканала», — сообщил Роман Ядыкин.

Скандал вызвал пост Радченко, опубликованный на её странице в соцсети, в которой она позволила себе комментарии в адрес внешности жителей Калмыкии.

Ситуацию уже прокомментировал о депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), назвавший подобные высказывания недопустимыми.

«В нынешних условиях — любая попытка расколоть людей по национальному признаку играет на руку только врагу, против которого плечом с плечу героически бьются наши ребята разных национальностей», — написал он.