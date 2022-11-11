Астрахань, 11 ноября 2022, 17:50 — REGNUM Ангелина Радченко уволена с поста генерального директора телеканала «Астрахань-24» после поста с сомнительными высказываниями в адрес жителей соседней Республики Калмыкия. Об этом сообщается 11 ноября на сайте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
Он добавил, что Радченко принесла извинения в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
Скандал вызвал пост Радченко, опубликованный на её странице в соцсети, в которой она позволила себе комментарии в адрес внешности жителей Калмыкии.
Ситуацию уже прокомментировал о депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), назвавший подобные высказывания недопустимыми.