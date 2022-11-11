Неаполь, Италия, , 17:49 — REGNUM 26-летний центральный полузащитник «Наполи» и сборной Камеруна по футболу Андре-Франк Замбо-Ангисса продлил контракт с неаполитанским клубом. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба команды.

«Наполи» (сс) RonnyK

Новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 26-летнего камерунца в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Замбо-Ангисса принял участие в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах (Серия А, Лига чемпионов УЕФА), в которых отметился тремя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил одну желтую карточку.