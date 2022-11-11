Москва, 11 ноября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Представить предложения о целесообразности введения запрета на аборт для подростков 15 — 18 лет без согласия их родителей поручила Минздраву РФ российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Леонардо да Винчи. Вид плода в утробе матери. 1500-1510

Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Читайте также: В России снизилось число абортов за последние пять лет

Отметим, что пока несовершеннолетние в возрасте от 15 лет имеют возможность сами решить, что им нужен аборт, согласие родителей не обязательно.