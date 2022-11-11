Оренбург, , 17:44 — REGNUM Заместитель министра культуры Оренбургской области Анатолий Чахеев уволен 11 ноября. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

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«Губернатор Денис Паслер подписал Указ о расторжении служебного контракта и увольнении с государственной гражданской службы заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева. Служебный контракт расторгнут по инициативе представителя нанимателя», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолия Чахеева задержали 8 ноября после проведения обысков в минкультуры и по месту жительства. Меру пресечения в отношении экс-чиновника избрали 10 ноября. Он заключён под стражу до 21 декабря. Чахеева обвиняют в получении взятки.