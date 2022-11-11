Вашингтон, 11 ноября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен планирует встретиться с главой центрального банка Китая И Ганом во время саммита «Группы двадцати» (G20) на Бали и обсудить глобальные экономические проблемы, а также ситуацию на рынке недвижимости Китая, сообщает 11 ноября Reuters.

U.S. Federal Reserve Джанет Йеллен

При этом ожидаемая встреча Йеллен совпадет с запланированной на 14 ноября встречей президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Издание отмечает, что глава минфина США пока не знает точного времени переговоров.

«Я жду встречи с главой центрального банка И Ганом и рассчитываю обсудить с ним целый ряд вопросов, в особенности глобальную экономическую ситуацию. Мне будет интересно узнать больше о секторе недвижимости в Китае, и я постараюсь проинформировать его о том, что происходит в Соединенных Штатах», — рассказала Йеллен.

Ранее Йеллен заявила, что не видит признаков приближающейся рецессии и что экономика США восстановилась после шестимесячного спада.