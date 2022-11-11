Ульяновск, 11 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Ульяновске ещё одна строительная компания получила банкротный иск, размер указанных требований превышает 16,6 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://kad.arbitr.ru/ Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

С иском в суд вышло общество «Земподряд» (г. Москва), затем присоединилось общество «Кенмер Градня». Ответчиком является компания «Дарс-Строительство» (г. Ульяновск). Заявитель просит суд признать ответчика банкротом, указав размер исковых требований в размере16 635 543 рубля 87 копеек.

В настоящее время иск не принят в производство.

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «Дарс-Строительство» зарегистрировано в 2004 году с уставным капиталом в 1 000 000 рублей, место «прописки» — Ульяновск. У компании есть представительство в Москве. Указанный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Также заявлено 18 дополнительных видов деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания из Подмосковья вышла с банкротным иском в отношении «СК Селект» (г. Ульяновск), пытаясь взыскать почти 6 млн рублей.

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