Амстердам, 11 ноября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вошел в окончательную заявку сборной Нидерландов по футболу на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды.

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Стоит отметить, что этот мундиаль станет для 31-летнего защитника первым во взрослой карьере. В первом матче группового этапа ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет со сборной Сенегала. Встреча пройдет 21 ноября на стадионе «Аль Тумама».

Полный состав сборной Нидерландов на чемпионат мира выглядит следующим образом:

Голкиперы: Юстин Бейло, Андрис Нопперт, Ремко Пасвеер.

Защитники: Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер, Дензел Думфрис, Стефан де Врей, Маттейс де Лигт, Тайрелл Маласия, Джереми Фримпонг.

Полузащитники: Френки де Йонг, Тейн Копмейнерс, Мартен де Рон, Хави Симонс, Коди Гакпо, Дэви Классен, Кеннет Тайлор, Стевен Бергейс.

Нападающие: Мемфис Депай, Стивен Бергвейн, Винсент Янссен, Люк Де Йонг, Ноа Ланг, Ваут Вегхорст.