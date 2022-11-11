Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Компании Time Studios и Roc Nation назначили Тинг Пу режиссером документального фильма об американской певице Кристине Агилере. Об этом сообщает издание Deadline.

Кристина Агилера jenniferlinneaphotography

Предстоящая лента расскажет о ранних годах жизни и творческом становлении Агилеры, а также о ее нынешней деятельности. По словам создателей проекта, в фильме будут показаны эксклюзивные видеоматериалы, которые предоставит из личного архива сама артистка.

Дата выхода картины пока не раскрывается.

Напомним, Кристина Агилера начала музыкальную деятельность в 1998 году и с того момента выпустила девять студийных альбомов. За свою карьеру исполнительница выиграла шесть премий «Грэмми», а также продала более 75 млн альбомов.

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