Лос-Анджелес, США, 11 ноября 2022, 18:07 — REGNUM Зак Снайдер ответил на вопрос о том, общался ли он с продюсерами DC после того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран заняли должности руководителей студии. Об этом 11 ноября сообщает портал Screen Rant.

Зак Снайдер
Зак Снайдер
Gage Skidmore

Ведущие подкаста The Preston and Steve Show спросили режиссёра, связывался ли с ним кто-то после 1 ноября 2022 года (день, когда было объявлено о запуске кинокомпании DC Studios, которую возглавили Ганн и Сафран). В ответ Снайдер сказал, что ему никто не звонил.

«Насколько я знаю, а это очень мало, я занимаюсь своим делом, и мне никто не звонил или что-то в этом роде. Так что я просто желаю им всего наилучшего и надеюсь, что они сделают несколько крутых фильмов», — сказал Снайдер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав провёл масштабную видеоконференцию для всех сотрудников кинокомпании. На ней он представил Джеймса Ганна и Питера Сафрана и объявил, что кроме игровых фильмов во вселенную DC теперь войдут анимация, сериалы, игры и многое другое.