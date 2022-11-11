Лос-Анджелес, США, 11 ноября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Зак Снайдер ответил на вопрос о том, общался ли он с продюсерами DC после того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран заняли должности руководителей студии. Об этом 11 ноября сообщает портал Screen Rant.

Gage Skidmore Зак Снайдер

Ведущие подкаста The Preston and Steve Show спросили режиссёра, связывался ли с ним кто-то после 1 ноября 2022 года (день, когда было объявлено о запуске кинокомпании DC Studios, которую возглавили Ганн и Сафран). В ответ Снайдер сказал, что ему никто не звонил.

«Насколько я знаю, а это очень мало, я занимаюсь своим делом, и мне никто не звонил или что-то в этом роде. Так что я просто желаю им всего наилучшего и надеюсь, что они сделают несколько крутых фильмов», — сказал Снайдер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав провёл масштабную видеоконференцию для всех сотрудников кинокомпании. На ней он представил Джеймса Ганна и Питера Сафрана и объявил, что кроме игровых фильмов во вселенную DC теперь войдут анимация, сериалы, игры и многое другое.