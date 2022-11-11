Вашингтон, 11 ноября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Подсчет до сих пор не учтенных сотен тысяч голосов в американских штатах Аризона и Невада могут определить, какой партии достанется контроль над Сенатом США, однако официальные лица в двух штатах предупредили, что этот процесс может затянуться на несколько дней, сообщает 11 ноября Reuters.

(сс) Lorie Shaull Участок для голосования в США

И демократы, и республиканцы могут получить большинство в Сенате, победив в результате промежуточного голосования 8 ноября.

При этом у Республиканской партии больше шансов взять контроль над палатой представителей, что представит ей возможность ставить палки в колеса законодательной программы президента США Джо Байдена и проводить потенциально опасные расследования в отношении его администрации.

Республиканцы выиграли уже 211 из 218 мест, необходимых для большинства в палате представителей, согласно данным Edison Research, в то время как демократы получили 197 мест. Оставшиеся 27 мест определят победителя.