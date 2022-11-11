Владикавказ, , 18:21 — REGNUM В Северной Осетии долг за электроэнергию, накопленный управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, превысил 571 млн рублей. С начала 2022 года уровень сбора платежей с этих потребителей составил всего 20,9%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе филиала «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Лидерами» по наибольшей сумме задолженности оказались управляющая компания «Коммунальные услуги» с долгом перед энергетиками в размере 15,9 млн рублей и «Прайм» — 13,9 млн рублей. В числе задолжников также названы ООО «ИЦ», задолжавшее 11,6 млн рублей, ООО «Эра» — 11,9 млн рублей, ООО «Гарант-Сервис» — 9,7 млн рублей, ООО «Жилищная гарантия» — 6,7 млн рублей и еще четыре компании с долгами менее 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года поставщик электроэнергии в Северную Осетию заявил о долге предприятий ЖКХ в размере 1,2 млрд рублей.

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