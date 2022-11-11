Вашингтон, 11 ноября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден похвалил правительство Египта за «решительную позицию» в отношении конфликта на территории б. УССР и заявил, что Каир является ключевым посредником в секторе Газа, сообщает 11 ноября Reuters.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

Данное заявление Байден сделал во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси во время саммита Организации Объединенных Наций по изменению климата 2022 года, более известного как COP27.

Ранее в Вашингтоне решили поощрить власти Египта за освобождение ряда оппозиционеров, выделив сумму в $75 млн и ещё $95 млн на охрану государственных границ страны и борьбу с терроризмом.