Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Интраназальную вакцину от COVID-19 можно получить в 90 специализированных пунктах Санкт-Петербурга. Об этом 11 ноября сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, передает корреспондент ИА REGNUM.

vk.com/mihailohlopkov Интраназальная вакцинация.

Отличие препарата от классических вакцин заключается в том, что она вводится через носовую полость, без инъекций.

Всего в Петербурге работает 181 пункт, где можно привиться от коронавируса. В центрах, где доступна интраназальная вакцина, ею привились уже 10 627 человек.

«Введение её интраназально запускает факторы местного иммунитета, блокирует вирус на путях проникновения в организм. В то же время обеспечивается и гуморальный иммунитет, вырабатываются антитела», — пояснил Эргашев, курирующий городское здравоохранение.

Отметим, что в Петербурге с начала вакцинации от ковида привились первично 3 326 713 петербуржца (без учёта вакцины «Спутник Лайт»). Закончил курс вакцинации за всё время, с 2021 года, 3 125 591 человек.