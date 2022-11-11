Кострома, , 20:13 — REGNUM Жители Костромы выступили против отмены ряда маршрутов в ходе транспортной реформы. Об этом они рассказали на общественных слушаниях, прошедших в администрации города, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Реформа стартует с 1 июля 2023 года. С этой даты, по замыслам властей, в городе должен остаться 31 маршрут общественного транспорта, сейчас действует 37.

Остановка в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Костромичи попросили не убирать автобусы №23,24,42 и 51.

«Если вы сделаете это — будет катастрофа!», — сказала костромичка Оксана Лебедева.

«Люди едут как сельди в бочке. Иногда в автобусах просто не удержаться на ногах из-за давки! Нужно не отменять автобусы, а наоборот, по некоторым направлениям пустить транспорт повышенной вместимости и сделать более интенсивным график движения», — добавил депутат Костромской областной думы Николай Цвиль.

Кроме этого, люди предложили видоизменить маршруты 2Т, 3Т и 7Т, №77. Представители управления городского пассажирского транспорта назвали предложения «интересными». В ближайшее время предложения горожан переработают и оформят в конкретный документ, утвердить который предстоит депутатам думы города Костромы.

Справка: с 1 июля 2023 года Кострома войдёт в транспортную реформу, в ходе которой будут заменены автобусы, изменены финансовые отношения с перевозчиками, полномочия по регулированию транспортной системы будут переданы с городского на региональный уровень. Решается вопрос с ликвидацией троллейбусов. Ожидается, что реформа решит проблему с несоблюдением расписания, поломками автобусов на линиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Кострому ждёт большая транспортная реформа: как поменяются маршруты

Читайте развитие сюжета: Костромичам пообещали автобусы не хуже, чем в Москве