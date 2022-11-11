Мадрид, , 17:16 — REGNUM Сборная Испании по футболу опубликовала окончательную заявку на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Список футболистов, которые поедут на мундиаль, опубликован на официальном сайте испанского футбольного союза.

Сборная Испании перед началом серии пенальти Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявка сборной Испании на чемпионат мира 2022 года выглядит следующим образом:

Голкиперы: Унаи Симон, Давид Райя, Роберт Санчес.

Защитники: Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хорди Альба, Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Эмерик Ляпорт.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри, Коке, Маркос Льоренте, Карлос Солер.

Нападающие: Иньяки Уильямс, Альваро Мората, Марко Асенсио, Ферран Торрес, Ансумане Фати, Пабло Сарабия, Йереми Пино, Дани Ольмо.

В матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сборная Испании сыграет со сборной Коста-Рики. Встреча пройдет на стадионе «Аль Тумама», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.