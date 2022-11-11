Мадрид, 11 ноября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Сборная Испании по футболу опубликовала окончательную заявку на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Список футболистов, которые поедут на мундиаль, опубликован на официальном сайте испанского футбольного союза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Испании перед началом серии пенальти

Заявка сборной Испании на чемпионат мира 2022 года выглядит следующим образом:

Голкиперы: Унаи Симон, Давид Райя, Роберт Санчес.

Защитники: Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хорди Альба, Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Эмерик Ляпорт.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри, Коке, Маркос Льоренте, Карлос Солер.

Нападающие: Иньяки Уильямс, Альваро Мората, Марко Асенсио, Ферран Торрес, Ансумане Фати, Пабло Сарабия, Йереми Пино, Дани Ольмо.

В матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сборная Испании сыграет со сборной Коста-Рики. Встреча пройдет на стадионе «Аль Тумама», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.