Сборная Испании опубликовала окончательную заявку игроков на ЧМ-2022
Мадрид, 11 ноября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Сборная Испании по футболу опубликовала окончательную заявку на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Список футболистов, которые поедут на мундиаль, опубликован на официальном сайте испанского футбольного союза.
Заявка сборной Испании на чемпионат мира 2022 года выглядит следующим образом:
Голкиперы: Унаи Симон, Давид Райя, Роберт Санчес.
Защитники: Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хорди Альба, Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Эмерик Ляпорт.
Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри, Коке, Маркос Льоренте, Карлос Солер.
Нападающие: Иньяки Уильямс, Альваро Мората, Марко Асенсио, Ферран Торрес, Ансумане Фати, Пабло Сарабия, Йереми Пино, Дани Ольмо.
В матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сборная Испании сыграет со сборной Коста-Рики. Встреча пройдет на стадионе «Аль Тумама», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.