Радужный, Югра, 11 ноября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Югре выясняются обстоятельства избиения женщиной своего малолетнего ребёнка, которое было снято на видео в городе Радужном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Детская коляска

Видео, где мать избивает девочку в коляске, облетело 11 ноября множество пабликов в социальных сетях и мессенджерах. На кадрах женщина нецензурной бранью и кулаками упрекает дочь за то, что она неправильно крестится и убегает из церкви. Девочка тем временем находится в коляске и не может вырваться. На видео пользователи социальных сетей узнали жительницу города Радужного.

«По информации, размещённой в социальных сетях, организована проверка по факту применения женщиной физической силы к малолетнему ребенку. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Уполномоченный по правам ребёнка в ХМАО Людмила Низамова официально заявила, что здоровью ребёнка с видео тяжкий вред не причинён. Социальные службы характеризуют мать положительно, однако психологи усматривают некую психологическую составляющую в её действиях и окажут помощь.