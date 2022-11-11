Вашингтон, , 17:52 — REGNUM В портах США с июня 2022 года были задержаны более тысячи посылок с деталями для солнечных батарей общей стоимостью более сотни миллионов долларов в соответствии с новым законом, запрещающим импорт из китайского региона Синьцзян, сообщает 11 ноября Reuters.

Китай и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Колоссальное количество арестованных посылок говорит о том, что антикитайская политика президента США Джо Байдена угрожает замедлить усилия его администрации по декарбонизации американского энергетического сектора для борьбы с изменением климата.

Таможенная и пограничная служба США с 21 июня по 25 октября конфисковала 1053 посылки с оборудованием для производства солнечной энергии, при этом ни одна из партий еще не была доставлена получателю.

Как сообщало ИА REGNUM, США осудили политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР в отношении исповедующих ислам уйгуров.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал политику властей Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района геноцидом. По его словам, китайские политики под руководством Компартии с марта 2017 года, а возможно, и ранее, совершали преступления против человечности в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

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