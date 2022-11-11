Белгород, , 17:14 — REGNUM В мошенничестве с использованием служебного положения изобличили жительницу Нового Оскола в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщина, являясь должностным лицом дошкольного учреждения, получала зарплату за фиктивных сотрудников. Он предоставляла в бухгалтерию районного управления образования поддельные документы, а затем обналичивала деньги с банковских карт.

Приговором суда злоумышленнице назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Её также на три года лишили права занимать должности госслужбы. Приговор вступил в силу.