Белгород, 11 ноября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В мошенничестве с использованием служебного положения изобличили жительницу Нового Оскола в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Женщина, являясь должностным лицом дошкольного учреждения, получала зарплату за фиктивных сотрудников. Он предоставляла в бухгалтерию районного управления образования поддельные документы, а затем обналичивала деньги с банковских карт.

Приговором суда злоумышленнице назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Её также на три года лишили права занимать должности госслужбы. Приговор вступил в силу.