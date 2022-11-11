Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Канадско-американский режиссер Пол Хаггис проиграл гражданский иск по делу об изнасиловании. Об этом сообщает издание Deadline.

Пол Хаггис Кадр из интервью

На постановщика подала в суд бывшая журналистка Хейли Брест. Хаггиса обязали выплатить ей компенсацию в размере $7,5 млн. Присяжные также рекомендовали штрафные санкции, решение по которым будет принято в ближайшее время.

Напомним, Хейли Брест подала иск против Пола Хаггиса в 2017 году. По словам истицы, режиссер принуждал её к сексу в своей квартире в Лондоне (Великобритания) в 2013 году. На момент изнасилования Брест было 26 лет.

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