Владикавказ, , 18:22 — REGNUM В Северной Осетии пресечена попытка убийства женщины-таксиста. На находившуюся за рулем 60-летнюю женщину напал один из пассажиров. По счастливой случайности по близости оказались сотрудники спецвзвода УГИБДД МВД по РСО-Алания, которым удалось предотвратить преступление, сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального управления МВД.

Такси © Наталья Диева

«Автоинспекторы, находившиеся на маршруте патрулирования в городе Владикавказе, заметили стоящий на противоположной стороне шоссе автомобиль с пассажирами, один из которых пытался душить женщину-водителя. Полицейские незамедлительно направились к указанной машине и пресекли инцидент. <…> Пострадавшей была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время установлено, что покушавшийся на убийство 50-летний житель Владикавказа в момент нападения на водителя такси находился в состоянии алкогольного опьянения. Он неожиданно начал бить и душить женщину, которая подвозила его и еще двоих клиентов.

В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, за которое ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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