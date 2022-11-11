София, 11 ноября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии объявило о намерении провести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и хозяйственных строений крупнейшей авиабазы ВВС страны – «Граф Игнатьево». Об этом 11 ноября сообщает софийская газета «Факты».

Al Jazeera English Истребители F-16

По словам главы болгарского оборонного ведомства Димитра Стоянова, работы призваны подготовить инфраструктурные объекты к размещению в регионе партии американских истребителей F-16.

Димитр Стоянов «В течение ближайших нескольких месяцев мы полностью модернизируем «Граф Игнатьево» и адаптируем его для самолетов производства США».

Предполагается, что первые истребители F-16 Block 70 поступят на вооружение болгарских военно-воздушных сил в сентябре 2025 года. Ремонт аэродрома обойдётся болгарским властям в 300 млн левов ($150 млн).