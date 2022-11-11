Саратов, , 20:00 — REGNUM Во время одной из встреч в пункте временной дислокации мобилизованный саратовец обратился к региональным властям с просьбой оказать содействие по поддержке семьи. Об этом 11 ноября сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Мобилизованные в Саратовской области t. me/busargin_r

Глава региона посетил супругу и мать бойца. Военнослужащий попросил устроить ребенка в детский сад, а жене помочь с трудоустройством. До рождения малыша семья жила в другом месте, но недавно они переехали в Саратов. Все просьбы выполнены, заключил Бусаргин.

Напомним, в Саратовской области семьи мобилизованных освобождены от транспортного налога, оплаты за детский сад, школьники обеспечены бесплатным горячим питанием. Также им предоставлена возможность безвозмездно посещать спортивные секции в госучреждениях и учреждения культуры. Родственники военнослужащих имеют право на юридическую и психологическую помощь.

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