Киев, 11 ноября 2022, 17:05 — REGNUM Об очередном обмене пленными с российской стороной сообщил 11 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своём телеграм-канале.
По его словам, киевский режим обменял российских военных на 45 своих солдат и офицеров. Получил Киев также тела двух своих боевиков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Минобороны РФ распространило информацию о возвращении из плена 107 военных ВС России.
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