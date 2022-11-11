Киев, 11 ноября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Об очередном обмене пленными с российской стороной сообщил 11 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

Цитата из видео «Обмен пленными солдатами провели Россия и Украина» Российские солдаты вернулись на родину после обмена пленными с киевским режимом

По его словам, киевский режим обменял российских военных на 45 своих солдат и офицеров. Получил Киев также тела двух своих боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Минобороны РФ распространило информацию о возвращении из плена 107 военных ВС России.