Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Федеральный судья из штата Техас постановил, что план президента США Джо Байдена по списанию долгов студентов за образование на сотни миллиардов долларов является незаконным и должен быть отменен, что означает победу консерваторов, которые изначально выступали простив данной программы, сообщает 11 ноября Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Окружной судья США Марк Питтман, назначенный экс-президентом США Дональдом Трампом, назвал программу Байдена «неконституционным использованием законодательной власти Конгресса».

Судья вынес решение по иску двух заемщиков, которые «частично или полностью не имели права на списание их кредитов» по программе Байдена. Истцы утверждали, что план американского лидера был незаконным.

Напомним, что план по списанию долгов ранее уже был временно заблокирован 8-м окружным апелляционным судом США в Сент-Луисе.

Экономисты прежде отмечали, что списание долгов высвободит сотни миллиардов долларов для новых потребительских расходов, которые могут быть использованы для покупки жилья, что может подорвать усилия государства в борьбе с инфляцией.

Байден планировал списать по $20 тысяч заемщикам, которые учились в колледжах на гранты Pell Grants, и по $10 тысяч — тем, кто не получал такого гранта. Данная мера затронет тех, кто зарабатывает менее $125 тысяч в год.

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