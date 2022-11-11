Москва, 11 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Федеральный бюджет за январь–октябрь 2022 года исполнен с профицитом в 128,412 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 11 ноября Минфин России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, за десять месяцев в бюджет поступило 22 трлн 139,8 млрд рублей доходов, что составляет 88,5% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2022 год.

В том числе, как сообщается, нефтегазовые доходы бюджета составили 9 трлн 788 млрд рублей, или 102,6% годового плана, а ненефтегазовые — 12 трлн 352 млрд рублей, или 79,8% от плана.

Расходы бюджета за январь–октябрь исполнены в объёме 22 трлн 11,4 млрд рублей, или 92,9% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 77,4% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба за десять месяцев месяцев перечислила в бюджет 15 трлн 695,9 млрд рублей доходов, что составляет 93,5% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2022 год. От Федеральной таможенной службы поступило 5 трлн 239,6 млрд рублей, или 84,2% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органы перечислили в бюджет в общей сложности 1 трлн 204,3 млрд рублей, или 59,9% к прогнозным показателям на текущий год.