История вопроса

В сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о возвращении в состав России. От 86% до 99% жителей регионов проголосовали "за". 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.